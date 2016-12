Althengstett Grüße aus Althengstett nach China

Und da gibt es dann doch einiges zu beachten. Erst vor einigen Tagen brachte ein Kunde ein Paket, das von Althengstett aus auf seine Reise nach China geschickt werden sollte. Beim Paketversand in die Volksrepublik müssen zwingend zwei Ausfertigungen der Zollinhaltserklärung beigelegt werden. Und um ganz sicher zu gehen, fragte Zeller, ob das Paket in die Sonderverwaltungszone Hongkong oder ins unabhängige Taiwan geht.

Immer wieder überrascht

Immer wieder überrascht ist Zeller in den vergangenen Tagen gewesen, dass vor allem auch viele junge Menschen Weihnachtspost ganz klassisch auf die Reise schicken – "wo doch so vieles nur noch mir dem Smartphone erledigt und verschickt wird". Darunter sei viel selbst Gebasteltes und häufig gehe diese Post derzeit ins Ausland. "Einen Brief oder eine Karte zu schreiben, ist eben doch noch viel persönlicher."

Den größten Teil des Jahres arbeitet der 67-Jährig allein in der Postagentur. Kurz vor dem Fest bekommt er Unterstützung von Ehefrau Elfriede, die vor allem beim Frankieren der Umschläge hilft. Seit 2001 haben die Zellers zeitweise mehrere Postagenturen betrieben, und zwar in Gechingen, Althengstett und fünf Jahre lang die größere Postfiliale in Calw. Zunächst wurde dann die Agentur in Gechingen und kurz darauf die Filiale in der Hesse-Stadt in neue Hände gegeben. Während seine Ehefrau nun im Ruhestand ist, denkt Helmut Zeller noch nicht ans Aufhören.

Ganz Mutige geben ihre Päckchen noch heute Vormittag bei ihm ab. Ob diese dann noch rechtzeitig unter dem Christbaum liegen, ist nicht sicher. Aber ein Geschenk kann ja auch noch nach den Festtagen viel Freude bereiten.