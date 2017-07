Althengstett Grünes Licht für ersten Abschnitt

Althengstett-Neuhengstett. "Zuvor müssen noch alle erforderlichen Arbeiten im Rahmen der rathausinternen Ziel- planung abgearbeitet werden", sagt der Neuhengstetter Ortsvorsteher Gerhard Dietz. Er rechnet derzeit damit, dass die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts des Projekts dann im Dezember 2018 abgeschlossen sein kann.

Landratsamt stimmt dem Projekt grundsätzlich zu

"Die Denkmalbehörde hat inzwischen einen positiven Bescheid erlassen. Die gewünschten Durchbrüche können am Eingang des Waldenserfriedhofs und in der Mauer am angedachten Vorplatz des Neubaus erfolgen", unterstreicht der Ortsvorsteher. Dies bedeutet wieder einen Schritt nach vorn beim Ausbau und der Erweiterung des Waldenser-Heimatmuseums, dessen Weg ansonsten mit viel Bürokratie gepflastert ist. Erfreulich sei, dass das Landratsamt inzwischen dem Erweiterungsprojekt grundsätzlich zugestimmt habe.