Althengstett Gemeinschaftsschule präsentiert sich

Während die Eltern sich über die neue Schulart informierten, strengten sich die Schüler mächtig an, um ihre Schule im besten Licht erscheinen zu lassen. Mit zahlreichen Projekten zeigten sie, wie man in ihrer Schule arbeitet und was sie gelernt haben. Überall gab es Lehrreiches und Spannendes zu sehen.

Da wurde die Luft aus einer gläsernen Glocke gezogen, in die ein Schokokuss gelegt war. Im luftleeren Vakuumraum wurde die leckere Süßigkeit im Nu deutlich größer und sorgte damit für großes Staunen bei den Besuchern. "Bienvenue en France" hieß der Willkommensgruß einer Französisch lernenden Gruppe, die die Besucher sogar mit einem originellen Rollen- spiel in dieser Fremdsprache überraschten. In einem anderen Raum wurde kreativ gebastelt. In der Nähe der Schulküche lockten betörende Düfte die Besucher an. Dort wurden französische Waffeln gebacken.

Big Ben nachgebaut

Zahlreiche Mitmachaktionen sorgten für Spaß bei den Besuchern. Viele Interessenten zog es auch zu einer Gruppe, die ihr Projekt Europa gewidmet hatte. Der nachgebaute Eiffelturm von Paris oder der Big Ben in London waren nur einige Beispiele der recht authentisch gebastelten Ansichten europäischer Wahrzeichen. In einem anderen Raum schauten jüngere Besucher fasziniert auf die selbst gebauten Roboter, die findige Schüler mit spezieller Software in Bewegung setzten.

"Mir gefällt diese Schule. Die Lehrer sind sehr nett und das Lernsystem ist genial", resümierte Vater André Bertsch, der im Herbst schon sein zweites Kind in der GMS einschulen möchte.