Althengstett Freie Hand bei der Umgestaltung

Althengstett-Ottenbronn. Dem Ortschaftsrat und der Bevölkerung liegt die Dorfmitte sehr am Herzen, was die rege Beteiligung am Umgestaltungsprozess zeigte. Im Hinterkopf hatten die Beteiligten stets, dass ein Ort der Begegnung mit großer Aufenthaltsqualität entstehen sollte. Das ist ganz offensichtlich gelungen.

Wie ausgerollter Teppich

Der Althengstetter Gemeinderat hatte bewusst zugunsten des Ortschaftsrats auf seine Planungshoheit verzichtet und dem dortigen Gremium freie Hand bei der Platzgestaltung gelassen. Quasi wie ein Teppich wurde der Platz Richtung der Gebäude der Neuen Ortsmitte ausgerollt. Durch einen einheitlichen Belag, der an der Hauskante ansetzt und die gesamte überplante Fläche umfasst, erscheint das Gelände optisch viel größer. Dafür wurde rötlicher Granit verwendet. Der Bereich Wasen­straße, der zwischen dem Haus Nummer 1 und dem jetzigen Dorfplatz liegt, ist jetzt besser angebunden und wurde als verkehrsberuhigt ausgewiesen. Nur die Parkmarkierungen fehlen dort noch. "In einer verkehrsberuhigten Zone sind alle Verkehrsteilnehmer, egal, ob Fußgänger, Rad- oder Autofahrer gleichberechtigt", betonte Ortsvorsteher Richard Dipper im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Die Schilder, die auf die verkehrsberuhigte Zone hinweisen, seien allerdings noch nicht in optimaler Höhe angebracht. Es müsse nachgebessert werden.