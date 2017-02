Althengstett Fieber greift um sich

Während DJ Fun4You auch bei der "MVA FasnetNacht" mit passenden Rhythmen das Publikum zum Tanzen anregte, heizte natürlich die Guggen-Musik die Stimmung zusätzlich an. Nicht zuletzt der Brauchtumstanz der Kreuzblitzhexen der 1. Narrenzunft Grafenau rundete das Spektakel in der Festhalle ab, in der bis tief in die Nacht gefeiert wurde.