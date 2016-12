Althengstett Etliche strömen zu "Winterzauber"

Schon um 16 Uhr hatten die Jungbläser des Posaunenchors den Startschuss zur Eröffnung des Marktes gegeben. Immer mehr Menschen strömten zur neuen Ortsmitte, der Bereich zwischen Pumpstation und Seniorenheim. Viele umlagerten die Stände und versorgten sich mit heißer Schokolade oder Punsch, Waffeln, Crêpes sowie Kaffee und Kuchen. Auch Würste, Braten mit Sauerkraut, Pizzen und Zwiebelkuchen waren beliebt.

"Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen", forderte der Rathauschef die Besucher auf. Denn neben den attraktiven Ständen hatten auch mehrere Läden geöffnet, die ebenfalls ihre Dienstleistungen anboten.

Neben Ständen von Vereinen und privaten Anbietern standen auch solche von Schulklassen und Gruppierungen wie "Kinder der Hoffnung", das Komitee Moutier und der Arbeitskreis Asyl. Besonders diese Stände standen für die Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit aller Menschen. "Die Teilnahme der Flüchtlinge mit ihren landestypischen Spezialitäten bringt Kontakte zur Bevölkerung und zeigt, dass wir zusammengehören", unter- strich die Althengstetter Flüchtlingsbeauftragte Barbara Ogbone.

Freude mit mobiler Eisstockbahn

Für die Kinder war es dann ein Riesenspaß, als der Nikolaus mit einem großem Sack auftauchte und kleine Geschenke an die Kleinen verteilte. Die ältere Generation hatte ihre Freude an der mobilen Eisstockbahn, wo so mancher gestandene Mann zum Schwitzen kam.

Engagiert waren auch einige Schulklassen und der Förderverein der Gemeinschaftsschule bei der Sache. Sie boten erfolgreich vielerlei selbst- gemachte kulinarische Köstlichkeiten an.

Für beste Stimmung sorgten gleich mehrere Kapellen. Die Alphornfreunde Neuheng-stett brachten mit ihren bedächtig-stimmungsvollen Klängen alpenländisches Flair auf den Festplatz. Sie wurden abgelöst von der Jugendkapelle des Musikvereins Althengstett. Am späten Abend verstärkten dann noch der Posaunenchor und die Jägerberg- Brass mit ihrer schwungvollen Musik die festliche Stimmung des Abends.

Beim Althengstetter Winterzauber handelt es sich um eine ganze Reihe von Veranstaltungen. So gibt es am Freitag, 9. Dezember, ab 17 Uhr und am Samstag, 10. Dezember, ab 9 Uhr Backhaustreffs, bei denen frische Brote und Zwiebelkuchen angeboten werden. Am Samstag, 10. Dezember, bietet die SVA-Jugend ab 9 Uhr Christbäume an. Am Sonntag, 11. Dezember, findet in der Althengstetter Markuskirche ein offenes Adventssingen mit dem Flötenspielkreis statt. Die Mitglieder der Gemeindeverwaltung beenden schließlich die adventliche Reihe am Donnerstag, 15. Dezember, ab 17 Uhr mit einer After-Work-Party. "Wir spenden den Erlös aus dieser Veranstaltung dann an einen gemeinnützigen Verein", so die Gemeindebedienstete und Organisatorin Monika Schmid.