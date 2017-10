Althengstett Ein Miteinander auf Augenhöhe

Die Forumsveranstaltung des Netzwerks ältere Generation, kurz NäG, im Kirchenbezirk Calw will am Samstag, 21. Oktober, diese Herausforderung in den Mittelpunkt des Überlegens stellen. Am Beispiel von Althengstett wird gezeigt, wie es gelingen kann, Orte der Begegnung zu schaffen. Ein Impulsreferat von Bürgermeister Clemens Götz führt in die Thematik ein.

Praktische Beispiele können anschließend an verschiedenen Stationen vor Ort kennen gelernt werden: Mehrgenerationenpark, Familienzentrum, Seniorenzentrum und Althengstetter Seniorenrat stellen ihre Angebote vor. In der Markuskirche wird über die Gestaltung des Miteinanders von Kirchengemeinde und Einrichtungen anderer Träger reflektiert.

In einer abschließenden Runde geht es um die Frage "I have a dream. Ich habe einen Traum. Was wünsche ich mir für meinen Ort? Was könnte angepackt werden?" Die von 14 bis 17.15 Uhr dauernde Veranstaltung beginnt und endet im evangelischen Gemeindehaus Althengstett. Das Forum wendet sich an alle Interessierten, Jüngere und Ältere, Kirchenverbundene und Kirchenkritische, Entscheidungsträger und Mitdenker.