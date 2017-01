Althengstett Dschungelcamp: "Nicole saß nicht nur herum"

Dass sie trotzdem nicht, wie oftmals behauptet, nur untätig herumsaß, sehe man daran, dass sie nach eigener Aussage gut mit ihren Mitcampern zurecht kam. "Das lässt darauf schließen, dass es genügend Gespräche gab, die man hätte senden können", folgert Daniel Mieth. Darin sieht er auch den Grund für das frühe Ausscheiden seiner Tochter. "Es wurde zu wenig von ihr gesendet, was wiederum am Sender lag", sagt er. "Der Zuschauer hat es dann so empfunden, dass sie zu ruhig gewesen sein soll."

Vor spöttischen Kommentaren seitens der Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich blieb Mieth, die fünf Jahre lang bei "Verbotene Liebe" mitgespielt hat, dennoch nicht verschont. "Sie wird die einzige Kandidatin sein, die nach der Teilnahme unbekannter ist als davor", witzelte Zietlow beispielsweise. Für den Vater von Nicole nicht leicht: "Das pikst kurz", gibt er zu. "Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass das die Sendung ausmacht".

Trotz mangelnder Sendezeit ist sich Daniel Mieth sicher, dass seine Tochter das umsetzen konnte, was sie wollte: "Es sollte eine neue Erfahrung werden, mit Menschen auch auf sehr kleinem Raum und in einer solchen Situation zu harmonieren." Das sei auch die größte Herausforderung für Nicole gewesen.

Gina-Lisa Lohfink bricht bei Abschied in Tränen aus

Bei ihren Mitcampern scheint die 26-Jährige jedenfalls mehr Eindruck hinterlassen zu haben als bei den Zuschauern: Gina-Lisa Lohfink brach in Tränen aus, als das Ausscheiden von Mieth verkündet wurde. Und schon Tage zuvor vergaß Hanka Rackwitz ihre panische Angst vor menschlichen Körpern und umarmte Nicole spontan.

Vor den berüchtigten Dschungelprüfungen blieb das Camp-Nesthäkchen weitgehend verschont. Am ersten Tag, an dem alle eine Prüfung absolvieren mussten, verweigerte sie nach kurzer Zeit das Transportieren von Fischabfällen in ihrem Mund, bei einer zweiten Prüfung gemeinsam mit Rackwitz schlug sie sich tapfer. Wenn auch das Beantworten der Fragen eher Nicoles Mitspielerin übernahm. Wenigstens musste sich der Zuschauer kein nervtötendes Gekreische anhören. Zu einer Prüfung an Tag zehn hätten nochmals alle verbliebenden Kandidaten antreten müssen. Da Mitcamper "Honey" sich aufgrund seines brachialen Halsumfanges aber weigerte, in einer Art vertikaler Guillotine-Vorrichtung eingeschlossen zu werden, musste auch der Rest nicht ran. So verlief dann auch Nicoles letzter Tag wie die neun vorherigen: still.