Althengstett Direkt am Bahngleis ist es längst viel zu eng

Althengstett. Denn rollt künftig die Hermann-Hesse-Bahn, müssen zwei Meter Abstand zum Gleis eingehalten werden, was das Rangieren auf dem VTS-Gelände schier unmöglich macht. Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens ist, wie der Name schon sagt, die Verkehrssicherheit. Von Würzburg bis zur Schweizer Grenze und von Karlsruhe bis kurz vor München beschildert VTS Autobahnbaustellen. Gelagert werden tausende verschiedene Hinweistafeln in einer 2000 Quadratmeter großen Halle und auf dem 3000 Quadratmeter großen Freigelände. Auch Markierungsarbeiten gehören zum Metier der derzeit 16 Mitarbeiter.

"Wir müssen ständig den Spagat zwischen Qualität und Quantität hinbekommen. Fehler können wir uns auf der Autobahn nicht leisten", sagt VTS-Geschäftsführer Martin Hirschfeld im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Von Mai bis September oder Oktober betreuen wir 60 bis 80 Baustellen." Schon seit zwei bis drei Jahren seien die Verhältnisse am jetzigen Standort sehr beengt. "Bislang sind wir vergeblich auf der Suche nach einem geeigneten Gelände", berichtet Hirschfeld.

Bürgermeister Clemens Götz würde die Firma, die in den vergangenen Jahren gewachsen ist und ein großes Gelände benötigt, gern am Ort halten, "im Gewerbegebiet haben wir aber nichts anzubieten", äußert sich der Rathauschef. Für Hirschfeld kommt kein komplett anderer Standort in Frage: "Die Verkehrsanbindung hier ist gut. Auf die andere Nagoldseite umzusiedeln, rechnet sich nicht." Ständig bergauf und bergab fahren zu müssen, würde sein Unternehmen auf Jahre hinweg Zehntausende Euro an Sprit kosten.