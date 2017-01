Althengstett Chor begeistert durch Schwung und Hingabe

Ein Song für Opfer von Terroranschlägen

Als die bekannten Evergreens wie "Oh when the saints" oder "Kumbaya my Lord" erklangen, wurde gerne mitgemacht. Besonders anrührend war das Spiritual "When Israel was in Egypt’s land", das die Geschichte des Auszugs der versklavten Israeliten aus Ägypten besingt.

"Dieser Song ist heute Abend den Opfern der terroristischen Anschläge in Deutschland gewidmet" – mit diesen Worten kündigte Ensembleleiterin Phyllis McKoy Joubert das weltbekannte "Amazing Grace" an. Ihr äußerst gefühlvoller Sologesang war von großer Wirkung und ging vielen Zuhörern sichtlich unter die Haut. Als vom Publikum gewünschtes Lied erklang am Schluss dann der gemeinsam gesungene Song "Oh Happy Day".