Althengstett "Blueskraft" sitzt im "Schaf" auf alten Hockern

Blues-Klassikern eigenen Stempel aufgedrückt

Der Groove der Band erfasste sehr schnell das Publikum und die kraftvollen, mitreißenden Rhythm’n’Blues-Titel animierten zum Mitmachen und Tanzen. Aus der Feder von Jimmy Braun und Andreas Fischer stammen einige Eigenkompositionen wie "Come on Home", "Watch Out" oder "Rivertime", das das ärmliche Leben der Menschen entlang des Mississippi, die "die Zeit aus ihrem Leben genommen haben" (Jimmy Braun), in bildhafte Klänge übersetzt. Den gecoverten Titeln anderer Blues-Größen wie "Hoochie Coochie Man" von Willie Dixon oder die inoffizielle Hymne der Metropole am Michigansee, "Sweet Home Chicago", drückte das Quartett seinen ganz eigenen Stempel auf.

Die erdige, knarzende Stimme von Jimmy Braun machte jedes Stück zu einem Original. Es wurde lustvoll improvisiert und die Spielfreude der Vier fand stets ihre Resonanz im Publikum. "Es hätte noch ewig so weitergehen können...", fand eine Besucherin nach weit mehr als zwei Stunden Blues vom Feinsten und einigen rockigen Zugaben.