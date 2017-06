Althengstett Beeindruckende Landschaft und liebenswerte Menschen erlebt

Ziel war der kleine Ort Torre Pellice, das Zentrum der protestantischen Waldenserkirche in Italien. Hier wurde Quartier in der gemütlichen Foresteria bezogen. Als Glücksfall stellte sich die Teilnahme der italienischen Dolmetscherin Virginia heraus, die auf Vermittlung von Sebastian Oppelt an der Hegau-Raststätte in den Bus stieg und die Gruppe während ihrer gesamten Reise begleitete.

Eindrucksvoll vermittelte gleich am ersten Tag die Führung im Waldensermuseum von Torre Pellice die Geschichte der Waldenser und deren Bewegung. Diese entstand im 12. Jahrhundert und war über Jahrhunderte gnadenloser Verfolgung und Vernichtung ausgeliefert. Nachmittags erfolgte die Fahrt ins wildromantische Angrognatal. Hier konnten die symbolträchtigen und eindrucksvollen Orte und Erinnerungsstätten wie das Denkmal von Chanforan, die Felsenkirche sowie die Barbenschule besichtigt werden.

Acht Teilnehmer testen Kondition