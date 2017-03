Althengstett Band fühlt sich inzwischen ganz wie zu Hause

Schon kurz nach Beginn des Auftritts war nicht ein freier Sitzplatz mehr zu entdecken. Über den Abend sorgte Kugler am Cajon für fetzige Rhythmen, die die Zuschauer oft zum Mitklatschen animierten. Ohlhausen glänzte an der Bassgitarre mit groovenden Melodien und seinen Fingerfertigkeiten.

So spielten A.R.T. viele Hits vergangener Tage und riefen mit Liedern wie "I Shall Be Released" von Bob Dylan, "I Shot the Sheriff" von Bob Marley, "Down by the River" und "It Never Rains in Southern California" von Albert Hammond, bei dem einen oder anderen Zuhörer alte Erinnerungen hervor. "Die selbstgeschriebenen Lieder, die wir präsentieren, sind ebenso Hits, nur weniger bekannt", scherzte der Songschreiber, Sänger und Gitarrist Schönfeld, der mit rauer Stimme die Liedtexte fast originalgetreu wiedergab.

Die von Schönfeld komponierten und als weniger bekannt beschriebenen Lieder wurden jedoch mit dem selben anhaltenden Applaus belohnt. Bis spät in den Abend rockten A.R.T. mit den Zuhörern das Schwarze Schaf.