Althengstett Auf Perfektion kommt es nicht an

Weitere Probetermine außer am 4. Oktober sind am 6. und 12. Oktober (jeweils ab 20 Uhr), am 16. Oktober (19 bis 21.30 Uhr), am 20., 25. und 30. Oktober (jeweils ab 20 Uhr) sowie am Samstag 5. November, ab 17 Uhr. Der Konzertgottesdienst als krönender Abschluss am 6. November in Heumaden beginnt um 10 Uhr.

Rund 100 Akteure nahmen in der Vergangenheit an dem vierwöchigen Musikprojekt "voice & brass" teil. Obligatorischer Abschluss ist der Konzertgottesdienst in Heumaden. Unter der Überschrift "Lebensglück" hatten die Sänger und Bläser beispielsweise gemeinsam mit Heumadens Pfarrer Albrecht Fetzer einen sehr lebendigen Gottesdienst mit viel Musik zum Zuhören und Mitsingen gestaltet, der die Besucher begeisterte.

Weitere Informationen: voiceandbrass.blogspot.com