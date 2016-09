Althengstett Andere Gottesdienstform geplant

Althengstett/Gechingen/­Os­telsheim/Simmozheim. Es war ein besonderer Abend, der in der Choy-Jugendkirche in Althengstett stattgefunden hat: Mitarbeiter, Freunde, Spender und Unterstützer der beliebten Einrichtung waren zu einem "Wertschätzungsabend" eingeladen, an dem es darum ging, Danke zu sagen für alle Begleitung und Unterstützung der Jugendkirche in den zurückliegenden Jahren.