Althengstett Änderungswünsche eingearbeitet

Althengstett-Neuhengstett. Die Gemeinde Althengstett wächst in ihrem Ortsteil Neuhengstett kräftig weiter. Im neuen Baugebiet Brunnenstraße werden 50 Bauplätze entstehen. Dafür hat der Gemeinderat jetzt einen wichtigen Schritt nach vorne getan. Das Gremium beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, die frühzeitige Be- teiligung der Öffentlichkeit sowie die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. "Es ist vorgesehen, das Auslegen des Vorentwurfs noch im Dezember vorzunehmen", hob Bürgermeister Clemens Götz hervor.