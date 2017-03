Althengstett Ab Dienstag fährt Althengstetter Bürgerauto

Althengstett. Initiiert wurde die Idee vom Seniorenrat der Gäugemeinde, der rund ein Dutzend ehrenamtliche Fahrer für das Projekt gewinnen konnte. Logistisch und organisatorisch steht der Krankenpflegeverein (KPV) Verwaltungsraum Althengstett als Partner zur Seite. "Wir haben schon vor rund fünf Jahren erste Versuche für ein Bürgerauto unternommen", so Ernst Hempel, Vorsitzender des Seniorenrats. Gespräche mit ähnlichen Initiativen in Bad Liebenzell und Oberreichenbach folgten, doch es fehlten ein Fahrzeug und auch ein Partner, der die Anfragen und Einsätze koordiniert.

KPV-Zentrale leitet Anrufe an Fahrer weiter

Ein Auto stellt nun der Krankenpflegeverein aus seinem Fuhrpark zur Verfügung. Das Fahrzeug ist ausreichend groß und wird im Alltagsbetrieb für die Beförderung im Rahmen der Betreuungsgruppen in den Gemeinden des Verwaltungsraums eingesetzt. "Da gibt es Standzeiten, die genutzt werden können", so Rüdiger Scheffelmaier, Geschäftsführer des KPV. Darüber hinaus steht eine Mitarbeiterin in der Zentrale des KPV zur Verfügung, um telefonische Anfragen entgegen zu nehmen und an die Fahrer weiterzuleiten.