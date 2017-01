Altensteig (Württ.) Warum der "Faust" brandaktuell ist

Simmersfeld. Nach der Eröffnung mit dem skandinavischen Trollmärchen "Der Zauberspiegel" wird am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr erneut "Faust 1 – der Tragödie erster Teil" von Johann Wolfgang von Goethe mit den Schauspielern Ann-Kathrin Hinz, Serjoscha Ritz und Brian Sommer im Simmersfelder Festspielhaus aufgeführt. Die Theatermacher – Regisseur Andreas Jendrusch, Produzentin Birgit Heintel und Dramaturg Roland Schweizer – stellen in der Neubearbeitung einen Bezug zur Gegenwart her und zeigen auf, wie brennend die in dem Klassiker aufgeworfenen Themen – das rastlose Streben nach Wissen, die nie gesättigte Begierde eines Menschen, der mit seinem Leben unzufrieden ist, sich aus Gier dem Teufel verschreibt und das Leben eines unschuldigen Mädchens zerstört – allgemein gültig sein.

Die "kleinen Eheverbrechen" von Eric Emmanuel Schmidt werden am Samstag, 18. Februar, um 20.30 Uhr bloß gelegt. Durch einen mysteriösen Unfall hat Gilles sein Gedächtnis verloren. Ist Lisa seine Ehefrau, mit der er seit fünfzehn Jahren verheiratet ist? Ist das die gemeinsame Wohnung, in die er mit ihr zurückkehrt? Haben sie eine liebevolle oder eine Hassehe geführt?

Eine Verbeugung vor Loriot