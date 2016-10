Altensteig (Württ.) Waidelich freut sich zweimal

Altensteig. "Wer will, dass Manfred Keller ein weiteres Jahr Tälesschultes von Altensteig bleibt?" Da flogen die Hände im Sportheim nur so in die Höhe. Ebenfalls wiedergewählt wurde sein "Bittl" Tobias Waidelich. Er hatte an diesem Abend einen weiteren Grund zur Freude: Beim traditionellen Schinkenschätzen verfehlte er das Gewicht nur ganz knapp und durfte das Rauchfleisch als Belohnung mit nach Hause nehmen.