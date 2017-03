Altensteig (Württ.) Von Woellwarth verlässt Altensteig

ALTENSTEIG. Die städtische Musikschule Altensteig verliert ihren Schulleiter. Moritz von Woellwarth wechselt an die Spitze der Musikschule Ellwangen. Für von Woellwarth ist es die Rückkehr in seine Heimat. Ellwangen ist zudem der Wohnort seiner Lebensgefährtin und seiner Eltern. Bis zur Wahl eines neuen Schulleiters übernehmen Tobias Steeb und Josef Stritt gemeinsam als kommissarische Doppelspitze die pädagogische Leitung. Sein Amt als Vorsitzender der Musikschulen in der Region Nordschwarzwald wird von Woellwarth ebenfalls abgeben. Moritz von Woellwarth hat in seinen mehr als vier Jahren an der Spitze der Altensteiger Musikschule die Einrichtung als öffentliche Bildungseinrichtung vernetzt, gefestigt und ausgebaut. "Ich habe mich in Altensteig immer sehr wohl und aufgenommen gefühlt und die enorme Leidenschaft für die Musik ist meiner Arbeit sehr entgegengekommen. Ich verlasse die Stadt mit einem lachenden und einem weinenden Auge, bin aber überzeugt, dass die Musikschule weiter auf ihrem guten Weg voranschreiten wird", sagt der 43-Jährige, der gut acht Jahre an der städtischen Musikschule tätig war – zunächst als Lehrer, seit Dezember 2012 als Schulleiter. An der Musikschule werden heute annähernd 800 Schülerinnen und Schüler von 25 Lehrkräften unterrichtet. Als Mitglied im Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs ist sie heute eine von 217 öffentlichen Musikschulen im Land. Die Musikschule Altensteig kooperiert mit allen allgemeinbildenden Schulen in Altensteig und ist unter anderem für die Stimmbildung der Christophorus Kantorei, die Bandklasse der Friedrich-Boysen-Realschule und viele AG-Angebote an der Markgrafenschule zuständig. Darüber hinaus pflegt sie ein sehr enges Verhältnis zu den Musikvereinen und Posaunenchören der Region. Die Stadt Altensteig hat die Leitungsposition ausgeschrieben. "Wir haben von der guten Zusammenarbeit von Moritz von Woellwarth mit allen Schulen, Vereinen und auch hier in der Verwaltung sehr profitiert und sind sicher, dass diese Arbeit fortgeführt werden wird", hebt Bürgermeister Gerhard Feeß hervor.