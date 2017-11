Altensteig (Württ.) Vollsperrung sorgtfür Unmut

Sein Vorschlag: Nach Ende der Arbeitszeit am Abend und vor der Baustelleneinrichtung am frühen Morgen sollte die Haldenstraße für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden, ebenso an den Wochenenden und an Feiertagen.

Der Vorschlag wurde im Gremium allgemein begrüßt. Bürgermeister Gerhard Feeß sicherte zu, sich darum zu kümmern.