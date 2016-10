Altensteig (Württ.) Stadt will touristisches Profil schärfen

Altensteig - Das Reiseverhalten der Deutschen ist im Wandel, und in Altensteig will man auf die Entwicklungen vorbereitet sein. Ziele vor Ort, sei es für Tagesreisen wie auch für längere Aufenthalte, rücken wieder stärker in den Fokus. Dies belegen auch die Zahlen für den Schwarzwald. Doch auch die Erwartungshaltungen der Gäste und die Anforderungen an die Reiseziele verändern sich.