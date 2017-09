Altensteig (Württ.) Sänger wecken Urlaubsgefühle

Der Sommer liegt in den letzten Zügen, der Auftritt des Liederkranzes muss schon als Herbstkonzert bezeichnet werden, und doch trotzen die rund 35 Sängerinnen und Sänger unter Leitung von und Sänger und Chorleiterin Verónica Kluge der goldenen Jahreszeit und lassen unter dem Motto "Reif für die Insel" noch einmal Urlaubsgefühle aufkommen. Musikstücke aus 13 verschiedenen Ländern, von der grünen Insel Irland über die Karibik, Mexiko, New York und die Osterinseln bis nach Hawaii ergeben eine bunte Mischung an Rhythmen und Melodien, die einen unterhaltsamen Abend versprechen. Der Chor wird von Thomas Früchtl am Klavier begleitet.

Auch der Peru-Projektchor des Chorverbands Kniebis-Nagold tritt kurz vor der Abreise als Gast in Altensteig auf und bereichert mit zwei Repertoireauszügen die große Bandbreite des Abends.

Saalöffnung ist um 18 Uhr, vor und nach den Gesangsvorträgen werden die Besucher bewirtet.