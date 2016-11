Altensteig (Württ.) Platz zum Toben

Altensteig. Schon am ersten Tag stürmten mehr als 140 Besucher den Indoor-Spielplatz in der Veranstaltungshalle des Jugend-, Missions- und Sozialwerks (JMS) in Altensteig. Neben Bällebädern, vielen Holzbausteinen, Puppenküchen und weiteren Spielaktionen lädt das Riesentrampolin zum Hüpfen ein. Der aufblasbare Kletterturm ermöglicht das Erklimmen der Decke, und das Indoor-Labyrinth sorgt für so manche Verwunderung, wenn man in die Sackgassen abbiegt. Außerdem gibt es jede Menge Platz zum Toben, Spielen und Spaß haben.