Altensteig (Württ.) Ochs und Esel singen Wiegenlied

Altensteig. Ein hungriger Ochse, ein ständig plappernder Esel, ein musizierender Engel und mittendrin ein Kind in der Krippe: Norbert Edel hat das biblische Geschehen im Stall von Bethlehem in eine turbulente Komödie verpackt, in der "Ox und Esel"“ – so der Titel – die Hauptrolle spielen, der Sohn Gottes nicht strahlt, sondern schreit, wenn man ihm zu nahe kommt. Wie man das auf der Bühne realisiert? Wozu gibt es ein himmlisches Wesen, das Cello spielen kann und heftig den Bogen streicht, wenn der "Kleine" mal wieder quengelt.