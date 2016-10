Altensteig (Württ.) Mit Vorurteilen aufgeräumt

Am Tag vorher hatte der für alle Aktionen verantwortliche Arbeitskreis zum Thema "Fremde Welt" ins Rathauscafé eingeladen. Bernhard Utters, Jutta Herzog-Brake und Friderun de Jong trugen Gedichte von Bert Brecht, Hilde Domin und anderen Schriftstellern vor, die sich mit dem Thema Vertreibung und Migration auseinandersetzen. Anschließend interviewte INKA-Sprecher Utters zwei erwachsene Schwarzafrikaner und einen unbegleiteten, minderjährigen Jungen aus Afghanistan, die alle einen Gewalthintergrund haben.

Was war der Anlass ihrer Flucht? In einem Fall wurden der Vater und die Geschwister von den Terrormilizen der islamischen Gruppe Boko Haram getötet, bei einem anderen der Opa von Talibankämpfern umgebracht und auch nach seinem Leben wurde getrachtet. Der 19-jährige Afghane, der nie eine Schule besuchen durfte und jetzt in einer Einrichtung der Paulinenpflege in Egenhausen wohnt, nannte religiöse Motive und den damit verbundenen Hass.