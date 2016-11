Altensteig (Württ.) Kußmaul schafft einVogelparadies

In enger Zusammenarbeit mit dem Vogelschutzbund und der Universität Tübingen werden auf der Warterhöhe und Umgebung in regelmäßigen Abständen seltene Vogelarten gezählt. Als Natur- und Umweltschützer setzt Kußmaul sein neu erworbenes Grundstück für den Tier- und Vogelschutz ein. Das Grundstück war bis zum Orkan Lothar mit vielen Zwetschgenbäumen bestückt und soll nun neu belebt werden.

Um ein Zusammenspiel mit dem Jahresrhythmus zu schaffen und einen stabilen natürlichen Kreislauf herzustellen, musste vieles bedacht werden. Wenn noch Schnee auf den Wiesen liegt, schieben die 15 000 Wildblumenzwiebeln, die alle von Hand in die Erde gelegt wurden, bereits ihre Kelche aus der Erde. Sie dienen vielen Insekten, wie Wildbienen und Hummeln, als erste Nahrungsquelle.

Ihre Behausung finden die Bienen in einem alten Baumstamm, in Erdlöchern und locker aufgeschichteten Reisighaufen, einer davon wird bereits von einer Igelfamilie als Winterquartier genutzt. In den Wildkräutern und Heckenpflanzen finden Schmetterlinge und Raupen ein Zuhause. In Weiß- und Schwarzdornbüschen, in der wilden Heckenrose und in Holundersträuchen dürfen Singvögel ihre Nester bauen und im Herbst dienen die Früchte ihrer Erährung.