Altensteig (Württ.) Kantorei tritt in Walddorf auf

Dieses anspruchsvolle Programm werden die Altensteiger Sängerinnen und Sänger am Tag darauf in der Stiftskirche in Stuttgart präsentieren. Seit vielen Jahren ist die Christophorus-Kantorei dort regelmäßig in der Konzertreihe "Stunde der Kirchenmusik" zu Gast, wo jede Woche renommierte Chöre aus dem In- und Ausland auftreten. Der Veranstalter schreibt in der Vorankündigung zum Stuttgarter Konzert der Altensteiger Sänger: "Beim gemeinsamen Eröffnungskonzert der Christophorus-Kantorei und der Stuttgarter Kantorei zum Landeskirchenmusikfest im Juli bestätigte sich einmal mehr, was ›Stunde‹-Kenner längst wissen: Die Altensteiger, immer bestens vorbereitet von Michael Nonnenmann, singen schlicht famos – jugendlich vital, aber auch mit erlesenem Klang".

Der Eintritt zum Konzert in Walddorf ist frei, es wird um Spenden gebeten.