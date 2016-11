Altensteig (Württ.) Handwerk rollt ihnen den roten Teppich aus

Altensteig-Wart. Wie der von Kreishandwerksmeisterin Roswitha Keppler als "Ministerpräsident des Handwerks" angekündigte Präsident des baden-württembergischen Handwerkstages deutlich machte, haben die Nachwuchskräfte des Handwerks mit der Gesellenprüfung "den ersten großen Schritt ins Berufsleben gemacht".

In seinem Festvortrag beleuchtete Rainer Reichhold das Schlagwort der Digitalisierung, die längst auch im Handwerk Einzug gehalten hat. So sind viele Betriebe im Internet präsent. Der Landeshandwerkspräsident betonte in dem Zusammenhang: "Wir sind mitten in der Digitalisierung". Gleichzeitig sieht er die Landesregierung bei der Umsetzung des flächendeckenden schnellen Internets gefordert. Bei der Lossprechung ermunterte er die Junggesellen dazu, den Meisterbrief zu erwerben. Auch weil landesweit in den kommenden Jahren rund 30 000 Nachfolger im Handwerk gesucht werden, böten sich dem Nachwuchs große Chancen.

Auf gut Schwäbisch hatte Roswitha Keppler zuvor unterstrichen: "Wer ein Handwerk lernt, hat was Rechtes gelernt" – und sie fügte hinzu, dass die erfolgreichen Junggesellen "eine wichtige Hürde mit Bravour gemeistert haben". Allerdings erinnerte die Kreishandwerksmeisterin auch an den Spruch "Lehrjahre sind keine Herrenjahre", der Tradition habe und auch in Zukunft gelten werde. Den Gesellenbrief bezeichnete sie als "persönliche Eintrittskarte ins Profilager", so Keppler. Nun seien es die Junggesellen, die entscheiden können, in welcher Liga sie schlussendlich spielen wollen.