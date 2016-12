Altensteig (Württ.) Glockenhelle Stimmenerklingen im ganzen Foyer

Altensteig. Das Publikum erlebte zwei Stunden wunderschöner Musik mit mehr als weihnachtlichen Klängen, wie sie abwechslungsreicher nicht sein konnten. Wolfgang Weible, Leiter des Christophorus-Kinderchors Altensteig, und die Leiter des Jugendsinfonieorchesters, Jutta Hay sowie Wolfgang Mücke, hatten sich bei der Programmgestaltung so manche kleine Überraschung einfallen lassen.

Den Eröffnungspart und damit auch gleich die richtige Einstimmung auf einen besinnlichen Konzertabend übernahm das Jugendsinfonieorchester mit "Hark! The Herald Angels sing", bei der Jutta Hay dirigierte.

Schulleiter Frank Weigand ging in seinem Grußwort auf die vielen Fragen ein, die Kinder zum Advent stellen können – beispielsweise, warum die Heiligen drei Könige viel zu spät, nämlich erst am 6. Januar, und nicht schon zur Geburt von Jesus in Bethlehem eingetroffen sind.