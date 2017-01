Altensteig (Württ.) Gemeinsam auf das Jahr anstoßen

Zu den Ritualen dieses Abends gehört der Blick auf das zurückliegende Jahr in Form einer Bilderschau. Die Vielfalt und Lebendigkeit Altensteigs zeigt sich dabei in komprimierter Form. Vieles ist im Umbruch in Altensteig. Die große Überschrift zu diesem langfristigen Projekt lautet "Altensteig 2025". Nach der Zeit der Bestandsaufnahme und Konzeption fiel 2016 der Startschuss zur ersten konkreten baulichen Maßnahme. Im April fand der Spatenstich an der Egenhauser Straße statt, die Arbeiten dort werden nach der Winterpause fertig gestellt. Die Planungen für die Neugestaltung des Postplatzes sind abgeschlossen und 2017 wird dort gebaut. An vielen anderen Stellen in der Altstadt, in der unteren Stadt und in den Stadtteilen werden ebenfalls Veränderungen sichtbar. Die Sanierung der Alten Apotheke wurde abgeschlossen und es konnten dort vier attraktive Altstadtwohnungen eingerichtet werden.

Schulen sind ein wichtiger Standortfaktor

Im Alten Rathaus ist die Renovierung noch in vollem Gange und wird bis Ende 2017 andauern. An der Rosenstraße wurde das ehemalige Evangelische Gemeindehaus von der Stadt erworben und in den vergangenen Monaten abgebrochen. Auch in Betrieben und Wirtschaftsunternehmen sowie von privater Seite aus wird derzeit in Bauvorhaben und Sanierungen investiert.