Altensteig (Württ.) "Fräulein Julie" zieht ins E-Werk

Der Druck in der Manageretage wird ebenso verdeutlicht, wie die Bewunderung und Anerkennung, die den Weg zur Spitzenposition begleiten, ebenso wie die Macht, die sie in sich birgt.

In einer Art Katz- und Mausspiel begegnet sich die Firmenelite, um in diesem perfiden Spiel rund um Macht, Status und Gerissenheit dem Zuschauer immer wieder Einblicke in diese "andere" Welt zu geben und Fragen aufzuwerfen, wie und wo wir als Konsumenten in einer so berechnenden und konsum- und profitorientierten Welt stehen.

Die einstige Problematik des 19. Jahrhunderts in den verschiedenen Ständen wurde auf die Missstände der heutigen schnelllebigen und erfolgsorientierten Welt transkribiert.

Die Freiburgerin Hanna Schwegler hat eigens hierzu Teile der Musik komponiert, für das Kostüm- und Bühnenbild ist Andreas Hartmann verantwortlich und um Licht und Technik kümmert sich Max Schweizer. Die Textfassung stammt aus der Feder von Regionentheater-Gründer und künstlerischem Leiter, Andreas Jendrusch, der auch gleichzeitig Regie führt.

Die Rolle der Fräulein Julie ist besetzt mit Lea Kirn, Kristin wird gespielt von der künstlerischen Leiterin des Regionentheaters, Birgit Heintel und Jean von Alexander Kruuse Mettin.

Weitere Aufführungen finden am Samstag, 11. November, 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. November, bereits ab 18 Uhr statt. Das E-Werk ist in der Obere Talstraße, Zufahrt zum Minigolfplatz.

Die Aufführungsdauer beträgt rund 90 Minuten ohne Pause, Bewirtung ist ab 18 Uhr und nach Aufführungsende. Tickets sind im Rathaus und bei Buch Hammer zum Preis von 15 Euro, ermäßigt zehn Euro oder über www.reservix.de erhältlich und Restkarten, soweit verfügbar, an der Abendkasse. Diese öffnet jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Die Spielstätte altes E-Werk wird nur schwach beheizt sein, wärmere Kleidung ist daher empfehlenswert.