Altensteig (Württ.) Faire Woche endet am Sonntag

Die Organisation hat Angelika Borrmann von der Fair-Trade-Gruppe Altensteig übernommen und die Volkshochschule, den Internationalen Arbeitskreis INKA, die Stadt Altensteig, das Café Wohnzimmer und die Kirchen ins Boot geholt. 2000 Flyer wurden gedruckt und verteilt. Nach dem Auftakt beim Internationalen Straßenfest und dem Filmabend am Mittwoch findet die nächste Veranstaltung am morgigen Freitag um 15 Uhr im Café Wohnzimmer des Rathauses statt. Unter Leitung von Angelika Borrmann und Jutta Herzog-Brake will man der Frage nachgehen, was jeder persönlich dafür tun kann, dass Gerechtigkeit und bessere Lebensbedingungen für alle Menschen gelten. Ab 19 Uhr darf an gleicher Stelle getanzt werden. Eingeübt werden unter Leitung von Simone Hartmann einfache Kreistänze aus verschiedenen Ländern. Um Anmeldung unter Telefon 07453/9 46 12 50 wird gebeten.

Am Samstagvormittag beginnt um 9 Uhr auf dem Rathausplatz eine dreistündige Gebrauchtwarenbörse der Kleiderkammer. Für ein paar Euro kann man Bekleidung, Hausratsgegenstände und andere Artikel mitnehmen. Am Samstagvormittag ist die örtliche Fair-Trade-Gruppe mit einem Stand auf dem Altensteiger Wochenmarkt vertreten. Weil zur gleichen Zeit das beliebte Marktfrühstück stattfindet, "kann man unseren Café Crema genießen", sagt Angelika Borrmann. Von 18 bis um 20 Uhr wird im Café Wohnzimmer ein kostenloses Abendessen angeboten (nur die Getränke müssen bezahlt werden). Serviert wird eine asiatische Reispfanne, hergestellt aus fair gehandelten, regionalen und saisonalen Zutaten.

Am Wahlsonntag wird an gleicher Stelle ein kostenloses Frühstück serviert. Anmeldungen sind unter Telefon 07453/9461250 erwünscht. Die "Faire Woche" endet am Sonntag, 24. September um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festsaal des Jugend-, Missions- und Sozialwerks Altensteig. Die Predigt hält der katholische Pfarrer Lorenz Roesch.