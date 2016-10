Altensteig (Württ.) Drei Krankenschwestern am Anfang

Inzwischen sind weitere Betätigungsfelder hinzugekommen. Aufgebaut wurde ein Hospizdienst mit ehrenamtlichen Helfern unter Leitung von Birgit Hanselmann und zwei Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz ("Memory" in Altensteig und "Momento" in Haiterbach).

Gisela Waidelich leitet den Einsatz von rund 35 Mitarbeiterinnen in der Nachbarschaftshilfe.

Für den Bereich Hauswirtschaft hat Karin Krause im April 2015 die Leitung übernommen und verteilt die Dienste (Einkaufen, Botengänge, Unterstützung bei der Körperpflege, Kochen, Waschen, Bügeln und anderes mehr). Die gelernte Krankenschwester ist seit 2001 bei der Diakoniestation beschäftigt. Sie ist jetzt auch Stellvertreterin von Michael Münster, der seit 1993 bis zum heutigen Tag als Pflegedienstleiter arbeitet.

Heute hat die Diakoniestation 120 Mitarbeiter und 50 ehrenamtliche Kräfte. Das Einzugsgebiet reicht von Simmersfeld über Altensteig und Egenhausen bis nach Haiterbach. Betreut werden gegenwärtig rund 340 Patienten.

Dem Förderverein gehören in Haiterbach 350, in Simmersfeld 190 und in Altensteig 880 Mitglieder an.

Gedanklich bereitet sich die Diakoniestation auf Neuregelungen in der ambulanten Pflege und Betreuung durch das ab Januar 2017 in Kraft tretende "Stärkungsgesetz" mit verbesserten Leistungen bei der Tag-, Nacht- und Verhinderungspflege und in den unterschiedlichen Pflegestufen vor.