Altensteig (Württ.) Dominik Rösch erhält Traumnote 1,0

In Vertretung des verhinderten Sparkassen-Filialdirektors Hartmut Ludwig lobte Konrektor Hartmut Hobler den Einsatz von Hanna Breitling aus Egenhausen im Kulturausschuss, in der SMV, als Schulsprecherin, Sängerin in der Christophorus-Kantorei und im Jugendsinfonieorchester. Und sie habe die Interessen der Schüler in der Schulkonferenz vertreten. Bei der Entlassfeier wurden auch Annika Berkowitz, Elena Beuerle, Hanna Breitling, Maria Fünfgeld, Maximilian Kern, Ann-Kathrin Krause und Johannes Radde genannt, die bereits vorab den W.-Stober-Musikpreis erhalten haben.

In seiner Ansprache nahm Frank Weigand Bezug auf das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs "Adios Amigos". Für den perfekt spanisch sprechenden Oberstudiendirektor bedeutet das nicht nur "Auf Wiedersehen Freunde", es würde auch ein Abschied ohne Rückkehr mitschwingen. "Ihr habt Spuren hinterlassen", rief er den Absolventen zu. Und das nicht nur durch exzellente Leistungen – bei 16 Entlassschülern steht im Zeugnis eine Eins vor dem Komma, alle 68 Abgänger erreichten den Durchschnitt 2,2. Jetzt müssten sie ihr Leben mehr oder wenig selbstständig organisieren mit vielen Herausforderungen und Aufgaben. Dabei wünschte ihnen Weigand viel Glück – "und geht mit Gott". Jeder Abiturient erhielt bei der Zeugnisübergabe eine rote Rose.

Die Schülersprecher Dominik Rösch und Alexander Klauda schleppten ein Sofa auf die Bühne und fragten in einer Art Talkshow, was sich in der achtjährigen Schulzeit im Altensteiger Gymnasium alles zugetragen habe und warum 44 Schüler der fünften Eingangsklassen das angestrebte Ziel nicht erreichten.

Bürgermeister Feeß verlieh den Preis der Stadt Altensteig an Dominik Rösch. Mit dem Abitur in der Tasche stünden den Absolventen viele Wege offen. Eine bemerkenswerte Rede hielt Elternsprecher Walter Beuerle aus Neubulach. Er habe nach seinem Abitur eigentlich Medizin studieren wollen, "was ich nicht durfte", und als Bürgermeister bei der angestrebten zweiten Amtszeit eine Niederlage hinnehmen müssen. Aus eigener Erfahrung könne er deshalb raten, nach dem Scheitern nicht liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen.

Musikalisch umrahmt wurde die Entlassfeier vom Jugendsinfonieorchester unter Leitung von Jutta Hay und der Christophorus-Kantorei unter Dirigent Michael Nonnenmann mit dem abschließenden, traditionellen Irischen Segenslied. Beim anschließenden Abi-Ball wurde ausgelassen gefeiert.