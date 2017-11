Altensteig (Württ.) Dieser Sprayer hat eine eigene Sprache

Altensteig. Wer aufmerksam durch den Nonnenwald bei Altensteig geht, dem sollten die Zeichen nicht entgangen sein: hier ein Punkt, da ein schräger Strich oder doppelter Querbalken.

"Während die Waldbesucher den Herbstwald genießen, ist das für uns die Hauptarbeitszeit für die Holzernte. Im Volksmund werden die Farbmarkierungen an den Bäumen auch "Förstergraffiti" genannt. Sie dienen unseren Forstwirtinnen und Forstwirten zur Orientierung bei der Waldarbeit", erklärt Forstbezirksleiter Johannes Fünfgeld. Die Kennzeichnungen, die die Forstleute auf die Bäume gesprüht haben, sagen den Mitarbeitern zum Beispiel, ob ein Baum gefällt werden soll, ob hier eine Gasse für den Holztransport angelegt wird oder ob der Baum ein Zukunfts- oder sogar ein Habitatbaum ist. Es gibt also eine Art Zeichensprache, mit der sich Förster und Forstwirt verständigen. "Das Anbringen solcher Symbole mit spezieller Sprühfarbe nennt das Forstpersonal ›Auszeichnen‹", so Fünfgeld weiter.

Auf "Zukunftsbäume" passen sie besonders auf