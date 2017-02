Altensteig (Württ.) Die Steuern sprudeln üppiger

Altensteig. Gegenüber den Planansätzen für das vergangene Jahr haben sich die Prognosen für das Jahr 2017 in vielen Bereichen verbessert: Hirrle rechnet damit, dass sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer von vier Millionen auf 4,3 Millionen Euro erhöhen, das der Einkommenssteuer-Anteil um eine knappe Viertelmillion Euro höher ausfällt. Beim Umsatzsteueranteil rechnet er mit einem Plus von 118 000 Euro, außerdem mit 135 000 Euro mehr an Zuweisungen. Zudem schont die um mehr als 230 000 Euro reduzierte Umlage an den Kreis das Stadtsäckel. Die um 96 000 Euro höhere Gewerbesteuerumlage könne man leicht verschmerzen, da sie doch ein direktes Resultat der höheren Steuereinnahmen sei. Das alles hat zur Folge, dass im laufenden Geschäft fast 1,75 Millionen Euro erwirtschaftet werden, die dann für Investitionen zur Verfügung stehen – 556 000 Euro mehr, als für das Vorjahr geplant.

Allerdings hatte Hirrle bereits in seinem jüngsten Quartalsbericht darauf hingewiesen, dass der Abschluss des vergangenen Jahres deutlich besser ausfallen dürfte als die Planungen – prognostiziert wurde eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von mehr als dreieinhalb Millionen Euro. Gegenüber den Planungen wäre das eine Verbesserung von fast 2,4 Millionen Euro. Der Vorschlag lautete damals, bereits 2016 2,1 Millionen Euro des 2014 gebildeten Fehlbetrags in Höhe von dreieinhalb Millionen Euro zu tilgen.

Bei den Investitionen stellt die Sanierung der Unteren Stadt den größten Brocken dar – wie im Vorjahr stellt die Stadt dafür fast 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Auch in die Feuerwehr investiert die Stadt dieses Jahr: 100 000 Euro werden für die Sanierung des Altensteiger Gerätehauses benötigt, 150 000 für den Neubau in Wart und 105 000 Euro für die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeugs – der Löwenanteil von 560 000 Euro dafür wird 2018 fällig.