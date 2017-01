Altensteig (Württ.) Desaströse Proben

Acht Laienschauspieler der Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg proben derzeit intensiv, um die Komödie in drei Akten aus der Feder von Andreas Heck auf die Bühne zu bringen. Es geht um den örtlichen Theaterverein, der seit Jahren mit großem Erfolg Bauernstücke und ländlich-seichte Boulevardkomödien für sein Stammpublikum inszeniert. Doch das soll sich im Jubiläumsjahr, ändern. Dieses mal soll endlich ein Stück mit Niveau gespielt werden, um den schauspielerischen Ansprüchen Mitglieder gerecht zu werden und dem Publikum zu zeigen, dass man mehr zu bieten hat als die üblichen Dreiecksverwicklungen zwischen Bauer, Knecht und Pfarrer.

Schnell ist klar, dass ein lustig-verschmitzter Kriminalklassiker aus der Pater-Brown-Reihe inszeniert werden soll, für den eigens ein professioneller, aber völlig unbekannter Regisseur verpflichtet wird. Dummerweise werden dem ehrgeizigen Vorhaben des Theatervereins zahlreiche Steine in den Weg gelegt und auch der Regisseur erfüllt nicht ganz die Erwartungen der Akteure. So werden die Proben in der noch nicht fertig gestellten Kulisse der Bibliothek von "Chesterfield Manor" mehr und mehr zum Desaster.

Gespielt wird im Bernecker Sportheim abends an den Samstagen 4., 11 und 25. Februar sowie am Freitag, 10. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr. Zudem gibt es an den Sonntagen 5. und 26. Februar zwei Nachmittagsvorstellungen jeweils ab 14 Uhr. Zu diesen Terminen bietet der Verein zudem ab 12 Uhr Mittagessen an.