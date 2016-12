Altensteig (Württ.) Der Nikolaus hat viel zu tun

Vor dem Alten Schulhaus in Altensteigdorf wurden, begleitet von Berti Großmann auf der Trompete, Weihnachtslieder gesungen, Nikolaus "Martin" erzählte eine Geschichte und beschenkte Kinder. Bei Glühwein und Lebkuchen blieben die Besucher noch einige Zeit zusammen. Auch in Berneck versammelte sich auf Einladung des Frauentreffs Jung und alt zum gemeinsamen Singen unter dem Tannenbaum. Der Nikolaus kam vorbei, eine Weihnachtsgeschichte wurde vorgelesen und der Männergesangverein Berneck trat auf.

Bis Heilig Abend finden noch weitere Veranstaltungen statt. Am kommenden Samstag, 17. Dezember, spielt der Musikverein Walddorf ab 18 Uhr in der Ortsmitte weihnachtliche Weisen, und ab 19 Uhr gibt die Städtische Musikschule im Altensteiger Bürgerhaus ihr Jahresabschlusskonzert. Am vierten Advent wird beim Gottesdienst ab 10 Uhr in der Stadtkirche ein Krippenspiel aufgeführt Das Galli-Theater lädt am gleichen Tag um 15 Uhr zur Aufführung der Weihnachtsgeschichte ins Bruderhaus Berneck ein. Und um 17 Uhr gibt die Christophorus-Kantorei in der Altensteiger Stadtkirche ihr traditionelles Weihnachtskonzert.

In der Montagsakademie am 19. Dezember geht es ab 15 Uhr im katholischen Gemeindehaus um die Deutung des Weihnachtsevangeliums nach Lukas. Am Heiligen Abend brennen in Berneck, Altensteig, Walddorf und Altensteigdorf beim traditionellen Fackeln meterhoch aufgeschichtete Holzstöße. Und um 22.30 Uhr beginnt in der katholischen Heilig-Geist-Kirche die Christmette.