Altensteig (Württ.) Dauerparker müssen mehr bezahlen

Seitens des Gemeinderates wurde die hohe Preissteigerung zwar bemängelt, der Rat stimmte aber bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung dem Vorschlag des Werksausschusses zu.

Günther Garbe, Leiter der Stadtwerke, räumte ein, dass Defizite abgebaut werden müssen. Die Erhöhung der Parkgebühren führe zu einem Mehrerlös von rund 17 500 Euro im Jahr. Außerdem sei die Anzahl der Parkausweise begrenzt und es existiere eine Warteliste mit mindestens 30 Interessen für einen Dauerparkplatz.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat in einem weiteren Tagesordnungspunkt die Erhöhung der Ablösebeträge für Stellplätze. Dieser Betrag wird fällig, wenn Stellplätze nicht ausreichend zur Verfügung stehen, beispielsweise in der Unteren Stadt. Für die nächsten drei Jahre, also bis 2019, wurden für die Altstadt und die Untere Stadt 6400 Euro festgelegt, in allen übrigen Stadtbereichen werden 5100 Euro fällig und in den Altensteiger Stadtteilen – ohne Hornberg und Garrweiler – 4400 Euro.