Altensteig (Württ.) Bürgermeisterwahl: Feeß hält an seiner Kandidatur fest

Wahlleiter Uwe Seeger machte es kurz und unspektakulär. Er stellte fest, dass sich für die Neuwahl zum Amt des Altensteiger Bürgermeisters keine neuen Kandidaten gemeldet hätten – "auf dem Wahlzettel stehen deshalb in dieser Reihenfolge Bürgermeister Gerhard Feeß aus Simmersfeld . . ." – bevor er fortfahren konnte, musste er warten, bis der Applaus im Auditorium abgeebbt war – ". . . Steven Hoffmann aus Hannover und Albrecht Joos aus Altensteig."

Im Beifall der Zuhörer schwang durchaus so etwas wie Erleichterung mit – zu sehr waren in der Flößerstadt die Spekulationen in den drei Tagen seit dem denkwürdigen Wahlausgang am Sonntagabend ins Kraut geschossen. Schmeißt er hin? Macht er weiter? Gerhard Feeß hatte sich nach dem knappen Ergebnis, bei dem er die absolute Mehrheit der Stimmen hauchdünn verfehlt hatte, nicht öffentlich zu seinen weiteren Plänen geäußert.

"Ich bin etwas geplättet", bekannte Feeß am Rande der Sitzung angesichts der Kulisse, die er im Bürgersaal des Altensteiger Rathauses vorgefunden hatte. Er hatte eine Tagung des Interkom-Zweckverbands kurz verlassen, um der Sitzung des Gemeindewahlausschusses als Zuhörer beizuwohnen. Obwohl Rathaus-Mitarbeiter zusätzliche Stühle herbeischafften, musste eine ganze Reihe von Besuchern sich mit Stehplätzen begnügen.