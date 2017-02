Altensteig (Württ.) Bayer rechnet mit Vollbelegung

Bürgermeister Gerhard Feeß stellte klar, dass die aus den Gemeinschaftsunterkünften zugewiesenen Flüchtlinge nach dem Abschluss des Asylverfahrens ein Dauerbleiberecht besäßen. Die Kinder besuchen entweder den Kindergarten in Altensteig oder eine Vorbereitungsklasse in der Werkrealschule, ergänzte Hauptamtsleiter Thomas Bräuning. Nach seinen Angaben leben zurzeit rund 100 Flüchtlinge in Altensteig. Die Hauptaufgabe von Diakon Gerd Gauß besteht darin, den Einsatz von rund 150 ehrenamtlichen Mitarbeitern zu koordinieren, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren und in unterschiedlichen Arbeitskreisen zusammenarbeiten.

In der Hohenbergstraße 39 – 41 waren früher Vereine und das Jugendhaus untergebracht, außerdem bot die Volkshochschule Oberes Nagoldtal dort Kurse an. Als sich die Firma Boysen bereit erklärte, das Gebäude der Stadt kostenlos zu überlassen und für das Grundstück ein 40 Jahre geltendes, unentgeltliches Erbbaurecht vereinbart wurde, beschloss der Gemeinderat die Nutzung als Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.