Altensteig (Württ.) AWO will Löwentreff neu streichen

Erneut im Programm sind die Kaffeenachmittage am Sonntag – als Termine stehen der 25. Januar, der 19. Februar, der 12. März und der 9. April jeweils ab 15 Uhr im Löwentreff fest. Ein Großereignis ist bei der AWO jedes Jahr die Faschingsveranstaltung. Meistens wird bis weit nach Mitternacht zur Akkordeonmusik von Dieter Schmollinger getanzt, gesungen und geschunkelt. Viele Senioren kamen in der Vergangenheit verkleidet. Treffpunkt ist am 25. Februar ab 19 Uhr der Löwentreff.

Ebenfalls einen festen Platz im Jahreskalender der AWO hat der "Tanz in den Mai".

Das Kegeln gehört zum Standardprogramm. Ob das weiterhin auf den Bahnen im Gasthaus Schindeldächle stattfinden kann, sei allerdings fraglich. Vorsitzender Ewald Frey will sich vorsorglich nach einem anderen Lokal umschauen.