Das JMS-Projekt "Hilfe für Nepal" wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Gefeiert wird dies am Sonntag, 8. Oktober, ab 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst beim Jugend-, Missions- und Sozialwerk in Altensteig und ab 14 Uhr mit einem Freundestreffen im Haus Anker. Momentan ist das Hilfsprojekt mit den Nachwirkungen der Regenfälle beschäftigt, die Mitte August in Bangladesch, Indien und Nepal zu Überschwemmungen geführt haben. Allein in Nepal wurden schätzungsweise mehr als 235 000 Häuser beschädigt, mehr als 45 000 Familien verloren ihr Zuhause. "Hilfe für Nepal" betreibt mit nepalesischen Partnern in Kathmandu ein Waisenhaus, in dem rund 100 Kinder betreut werden. In einem Soforthilfeprogramm hat Hilfe für Nepal mit der Verteilung von Decken, Reis, Notunterkünften, Zelten und Schulmaterial schon kurzfristig begonnen. Das Team von Hilfe für Nepal mit Stefan Siepenkothen, Martin Schwarz, Torsten Fiering und Simone Werner stehen in ständigem Kontakt mit ihren Freunden in Kathmandu. Informationen gibt es unter www.hilfefuernepal.de.