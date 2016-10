Altensteig Familienvater und Tochter bei Unfall auf L 351 schwer verletzt

Altensteig - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 351 bei Altensteig sind am Samstagmittag sechs Personen verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein 38-jähriger Vater und seine Tochter sind schwer verletzt. Ein Fahranfänger war zu schnell und prallte mit seinem BMW frontal in den Kia. Die Schwerverletzten wurden mit zwei Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen.