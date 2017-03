Alpirsbach. Unbekannte Täter haben laut Polizei zwischen Freitag und Sonntag am Bildungszentrum Sulzberg in Alpirsbach zwölf Fensterscheiben zertrümmert und einen Schaden in Höhe von mindestens 10 000 Euro angerichtet. Darunter sind auch Scheiben aus Sicherheitsglas, die nicht so ohne Weiteres eingeschlagen werden können. Die betroffenen Fenster liegen alle im Erdgeschoss der Schule. Womit das Glas zertrümmert wurde, ist bislang unbekannt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Alpirsbach unter Telefon 07444/956 13 90 entgegen.