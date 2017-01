Alpirsbach Von Meditation bis zum Singen

Am 26. Januar steht der Vortrag "Schöpfung oder Urknall?" von Werner Dobner in Alpirsbach auf dem Programm, gefolgt von "Meditatives Wüstenwandern in der Sahara im Süden Tunesiens" von Helga Zink in Dornstetten am 22. Februar.

Zu den "Exerzitien im Alltag" lädt Pastoralreferent Michael Paulus für den 2., 9., 23. und 30. März in Alpirsbach ein. "Kreuz und Quer" lautet die Meditation von Silvia Braun am 29. März in Dornstetten, und am 8. April können Interessierte mit Diakon Georg Lorleberg das Kloster Lichtenthal in Baden-Baden besuchen.

Mystagogische Kirchenführung mit Diakon Lorleberg