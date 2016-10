Alpirsbach Von Ängsten und Hoffnungen

Der Kammerchor der Musikhochschule Freiburg wurde 2006 von Morten Schuldt-Jensen ins Leben gerufen als ein Auswahlensemble, in dem Gesangsstudenten und sängerisch begabte Schul- und Kirchenmusiker die Möglichkeit haben, mit den Ansprüchen und probentechnischen Rahmenbedingungen professioneller Vokalensembles Chormusik verschiedenster Art zu erarbeiten. Die Ergebnisse werden in der Regel an zwei öffentlichen Konzerten pro Semester in Freiburg und der Region präsentiert. Der Chor gewann im Herbst 2013 den Landeschorwettbewerb Baden-Württemberg und wurde von der Jury zum Bundeschorwettbewerb 2014 in Weimar weitergeleitet, wo er "mit hervorragendem Erfolg" teilnahm und im Wettstreit mit 15 anderen Gewinnern der jeweiligen Landeschorwettbewerbe den zweiten Platz errang.

Morten Schuldt-Jensen gründete 2001 den international viel beachteten Gewandhaus-Kammerchor, der sich heute Immortal Bach Ensemble nennt. Im Jahr 2000 übernahm er die künstlerische Leitung des Leipziger Kammerorchesters, das unter seinem künstlerischen Credo ein neues Profil entwickelt hat. Morten Schuldt-Jensens breit gefächertes Repertoire reicht von Alter Musik bis zur Moderne und schließt auch Jazz- und Popularmusik ein. Morten Schuldt-Jensen arbeitet mit verschiedenen Chören und namhaften deutschen und skandinavischen Orchestern sowie mit allen renommierten dänischen Sinfonieorchestern. Zudem hat er als Choir Master mit Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Sir Colin Davis, Sir John Elliot Gardiner, Herbert Blomstedt, Lothar Zagrosek und vielen anderen zusammengearbeitet.

Mit seinen Ensembles gastiert Morten Schuldt-Jensen regelmäßig in bekannten Konzerthäusern und bei den renommierten europäischen Musikfestivals sowie auf Tourneen durch Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Japan und Skandinavien. Ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich Morten Schuldt-Jensens ist die pädagogische Arbeit. 2006 folgte er dem Ruf als Professor für Chor- und Orchesterdirigieren an die Staatliche Musikhochschule Freiburg.