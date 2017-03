Alpirsbach Verwicklungen um Halbgott in Weiß

Alpirsbach-Peterzell. Bei der Jahresfeier der SG Busenweiler-Römlinsdorf wurden auch langjährige Mitglieder und aktive Sportler geehrt. Für einen unterhaltsamen Abend sorgten die Mitglieder und die Theatergruppe der SG. Vorsitzender Karlheinz Buchholz begrüßte die Gäste in der gut besuchten Peterzeller Festhalle, besonders Gründungs- und Ehrenmitglieder, Sponsoren und Vertreter von befreundeten Vereinen. Der traditionelle Sportverein, so Buchholz, müsse etwas tun, um attraktiv zu bleiben, und für die alte Lösung bürgen: "Sport ist im Verein am Schönsten." Es sei die Gemeinschaft, die den Vereinssport bei der SG Busenweiler-Römlinsdorf ausmache, und es sei für jeden etwas dabei, vom Turnen und Tennis über Tischtennis bis zum Fußballspielen und von den Bambinis bis zu den Aktiven. Sowohl Breiten- wie auch Spitzensport sei in der SG möglich.

Mittlerweile fast 550 Mitglieder

Außerdem habe die Sportgemeinschaft mit ihren nahezu 550 Mitgliedern auch stets ein offenes Ohr für Neumitglieder. Zusammen mit Angelika Link ehrte der Vorsitzende zahlreiche langjährige Mitgliedern und überreichte ihnen jeweils eine Urkunde. Auch aktive Fußballspielerinnen und -spieler wurden für ihren Einsatz geehrt. Dann jedoch hieß es "Vorhang auf" für die Aufführung der Theatergruppe der SG. Unter der Regie von Utz Schneider präsentierten die Laienschauspieler den schwäbischen Dreiakter "Der verrückte Professor" von Helmut Schmidt und unterhielten die Gäste damit bestens.