Alpirsbach. Das Sommerprogramm des Skivereins Alpirsbach beginnt am Sonntag mit einer Familienradtour nach Gengenbach. Es gibt verschiedene Streckenalternativen. Wer möchte, kann bereits ab Alpirsbach mitfahren. Für Familien mit kleineren Kindern und Ungeübte, die nur eine kleine Strecke fahren möchten, startet die Tour in Wolfach. Der Räderrücktransport nach Alpirsbach per Lastwagen ist geregelt, die Teilnehmer selbst fahren mit der Bahn. Die Tour wird nur bei strömendem Regen kurzfristig abgesagt. Treffpunkt in Alpirsbach ist am Sonntag, 25. Juni, um 9.30 Uhr am Bahnhof. Treffpunkt am Bahnhof in Wolfach ist um 11.20 Uhr. Teilnehmer, die dort starten, fahren um 11 Uhr mit dem Zug nach Wolfach. Einkehr in Gengenbach ist in der Gaststätte Schatull. Ansprechpartner für Rückfragen ist Andi Pfau, Telefon 07444/17 75. Eingeladen sind neben Mitgliedern des Skivereins auch weitere Interessierte.